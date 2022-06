Sekretär Möbel, die dich begeistern werden

Mit dem Sekretär holt ihr euch das Element Stil ins Arbeitszimmer. Wobei ein Sekretär nicht zwingend in diesem Raum stehen muss. Er kann viel mehr eine Nische im Wohnzimmer füllen, den Übergang von Flur zu Raum bereichern oder im Schlafzimmer Platz nehmen. Gerade bei letzterem sollte man allerdings darauf achten, dass es sich mehr um ein dekoratives oder weniger benutztes Möbelstück handelt. Ein Tisch mit den Assoziationen Arbeit oder im schlimmsten Falle Stress hat im Ruhebereich Schlafzimmer nichts verloren.

Aber egal wo und in welcher Ecke ihr den Sekretär platziert, er wird vor allem eines tun: Alles Blicke auf sich ziehen. Ein Sekretär in seiner klassischen Form wirkt filigran und vornehm, erinnert auch in modernem Design an Dinge, die immer mehr der Vergangenheit und der Nostalgie angehören: Dem Schriftverkehr.

Briefe schreiben, Einsendungen bearbeiten und ausgehende Post vorbereiten. Ein Platz für die Reisepässe, vielleicht sogar ein Geheimfach. All dies assoziiert man sofort mit einem Sekretär. Er ist adrett, erhaben, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Trotzdem – oder gerade deswegen – erregt dieses Möbelstück stets Aufmerksamkeit und ist als stilistische Bereicherung gefragt wie eh und je. Anbei stellen wir euch 11 zeitgemäße Sekretäre von unseren Experten vor.