Die schönsten Wohnideen für deinen Flur

Helle Farben wirken vor allem in Fluren und Dielen, in denen stets ein buntes Gewimmel von Jacken, Schuhen und Tüchern herrscht, am harmonischsten. Wer trotzdem gezielte Akzente setzen möchte, kann die Harmonie mit Farbtupfern, die sich gegenseitig komplementieren, erweitern. Wie in diesem Bild, in dem Jalousie und Lampe die Farben des mit einem floralen Stoff überzogenen Sessels aufgreifen. Große helle Flächen bieten sich vor allem als Wohnidee in Fluren an, in denen kein oder wenig natürliches Licht hineinfällt.