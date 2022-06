Wohnung im Prenzlauer Berg

An das Wohnzimmer schließt sich ein kleiner Balkon an: Ein idealer Ort, um in den wärmeren Monaten des Jahres das urbane Stadtleben von einer erhöhten und privaten Position zu beobachten. Der Boden des Balkons wurde mit Teakholzmatten verlegt, eine simple Methode, um eine gestalterische Veränderung zu erzielen. Äußert hübsch finden wir die Gitterbrüstung, die durch die sorgsame Restaurierung wunderbar in das gesamte Gefüge passt.