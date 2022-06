homify 360°: Minimalistisches Haus in Nagoya

Was ihr hier seht, ist die Küche. Gut getarnt, findet sie Platz in einem tieferen Baukörper. Der Block grenzt die Küche vom Esszimmer ab. Anhand seines freien Arrangements ist der Tresen von vier Seiten begehbar und bietet mehreren Personen Platz beim Kochen. Auch hier wurde bewusst auf dekorative Elemente verzichtet, so dass auch keine sichtbaren Leuchten die Konzeption des Raumes stören.

