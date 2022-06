Moderner Bungalow mit überraschender Rückseite

Auf schlichte Eleganz setzten die Architekten bei diesem modernen Bungalow, der in der japanischen Großstadt Hamamatsu erstanden ist und für die Bewohner als perfekter Rückzugsort aus der urbanen Metropole dient. Das innovative Anwesen ist als Bungalow angelegt, der durch eine klare Linienführung und einfache Formensprache besticht. Während die Vorderseite prominent zur Straße her präsentiert wird, verbirgt sich an der Rückseite des Hauses ein weitläufiger Hinterhof, der von allen Zimmern aus erreicht werden kann und so Privatsphäre für sommerliche Abende im Freundes- und Familienkreis bietet.

Wir haben uns das moderne Anwesen auf der japanischen Hauptinsel Honshū genauer angesehen und finden: Der Blick in die einzelnen Zimmer lohnt sich, denn gerade die einfachen Details und auffälligen Lichteinfälle verleihen dem Haus ein unvergleichliches Wohnambiente.