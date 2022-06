Modernes Holzhaus mit Luxus-Bad

Von Zen bis hin zu modernem Minimalismus – asiatisches Design beeinflusst heutzutage immer stärker die Welt der Architektur und wird zum wichtigsten Element bei der Kreation ruhiger Raum- und Hauskonzepte. Orientalische Themen inspirieren Architekten rund um den Globus und besonders attraktiv ist für viele Menschen die Symbiose aus gegensätzlichen Stilrichtungen wie dem zeitgenössischen, modernen und rustikalen Stil.

Sanfte Formen, minimalistische Elemente und eine klare Linienführung sind typisch für asiatisches Design und begeistern Hausbesitzer und Architekten nicht nur in Asien, sondern auf der ganzen Welt. Die Berücksichtigung von Zen, der überzeugenden Symbiose aus Harmonie und Balance und die Kombination dieser Philosophie mit natürlichen Materialien wie Holz oder Bambus ist es, was asiatisches Design so einzigartig macht.

Heute präsentieren wir euch mit unserer virtuellen Tour ein beeindruckendes rustikales Haus, dessen asiatisches Flair zum außergewöhnlichen letzten Schliff des Gesamtkonzeptes beiträgt. Die Kreation von Ami Environment Design, Architekten aus Kukuako in Japan, wird euch in den Zustand zufriedener Entspannung versetzen – das garantieren wir euch!