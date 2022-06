5 atemberaubende Steinhäuser

Von innen zeigt sich das Haus viel offener und heller, als man beim so einer Fassade vermutet hätte. Durch den Verzicht auf ein Zwischengeschoss ergeben sich enorm hohe Räume, die an den angesagten Loft Style erinnern. Wie modern so ein Steinhaus sein kann, sehen wir beispielsweise an der Gestaltung der Küche. Die in die Wand integrierten Küchenschränke und -geräte sowie die gigantische Kücheninsel aus Holz geben in dem großen Raum den trendigen Ton an.