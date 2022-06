13 ungewöhnliche Ideen, die den Garten perfekt machen

Klingt erst einmal altmodisch, macht im Garten aber richtig was her: ein Laubengang. So ein Gang entsteht, wenn man den Gartenweg mit einem Gerüst umgibt und an diesem dann Schling- und Kletterpflanzen wachsen. Wer mag kann das Gerüst komplett zuwuchern lassen und kreiert so einen schattigen Gang durch den Garten.