Spektakuläres Waldhaus zwischen den Baumwipfeln

Dieses spektakuläre Haus zwischen den Baumwipfeln befindet sich im Wald von Pinamar, einer Stadt an der Küste Argentiniens. Was es so einzigartig macht, ist seine architektonisch umgesetzte Naturnähe, genauer genommen sein vertikales Loft-Ambiente, das es mit der Ästhetik seiner natürlichen Umgebung verschmelzen lässt.

Die Struktur setzt sich aus drei linearen Partitionen aus Rohbeton und dunklem Naturholz zusammen. Das Licht fließt ungehindert durch die Geschosse und lässt Außen- und Innenbereich nahtlos ineinander übergehen. Oder in den Worten der Architekten: «Der Wald ist die Grenze».

Es ist schon eine große Herausforderung, ein Haus zu erbauen, das zugleich unverwechselbar ist und dennoch von seinem Umfeld geprägt wird. Den Architekten von ATV ist dies mit ihrer Herangehensweise jedoch hervorragend gelungen. Sie haben eine kleine Welt in einer bestehenden Welt geschaffen und integriert. Wie sie das einzigartige Waldhaus genau realisiert haben, erfahrt ihr hier auf unserem kleinen virtuellen Rundgang.