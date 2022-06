Steinbeete – pflegeleichter Gartentrend mit Wow-Effekt

Steingärten sind auch deshalb so beliebt, weil sie mit ihrem schlichten Erscheinungsbild, das sich auf das Wesentliche beschränkt exakt den Nerv unserer Zeit treffen, in der reduzierter Minimalismus das Nonplusultra der Designwelt darstellt. Klare Linien, kühles Grau, ein paar raffiniert gestylte Pflanzen – fertig ist der puristische Look, der dem modernen Haus perfekt entspricht. Unser Tipp: Für ein besonders einheitliches Gesamtbild die Steinbeete mit Gabionen umgeben.