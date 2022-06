homify 360°: Strandvilla in Bahrain

Wir werfen im Dunkeln einen ersten Blick auf die Rückseite der Villa, die wie eine Laterne in der Wüste wirkt. Mit ihren großen Fensterfronten hat sie nichts zu verbergen, sondern kommuniziert mit der Außenwelt und verzaubert uns auf den ersten Blick mit ihrer modernen Architektur und ihrem einladenden Äußeren.

Und so sieht die Villa am Tag aus. Die Vorderansicht zeigt nicht nur die originelle Bepflanzung der einzelnen Kuben und Ebenen, sondern auch die vorherrschende Farbe: Der weiße Putz leuchtet in der Wüstensonne und schenkt dem Haus sowohl schlichte Gelassenheit als auch stolze Erhabenheit.