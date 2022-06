Vorher-Nachher: Ein Stadtgarten mit gleich zwei Terrassen

Mitten in der Stadt einen Garten abstauben, ist schon einmal großes Glück. Wer er dann noch schafft, ihn zur Oase inmitten grauer Fassaden und hoher Wände zu machen, erntet spätestens im Frühling die Lorbeeren. Die Gartenbauer von Garden Trotter aus Paris zeigen wie so ein Stadtgarten aussehen kann. Aus einer einfachen Wiese und einem Holzweg schaffen sie auf kleinem Raum ein bepflanztes grünes Fleckchen mit gleich zwei Terrassen und farblichen Highlights im Stile der 70er. So hält man den Sommer auch in der Großstadt bestens aus.