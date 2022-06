Zweifamilienhaus mit riesiger Veranda

Dieses Haus hat es in sich! Denn was man von vorn noch nicht sieht, ist die große lichtdurchflutete Veranda, die beide Wohnungen miteinander verbindet. Doch damit nicht genug. Das moderne Haus bietet für jede Wohnung weitere besondere Extras wie einen großen Balkon oder gar eine Dachterrasse. Die Architekten von Spazio Positivo beweisen außerdem, dass helle Wohnräume nicht unbedingt viele Lampen brauchen. Durch große Glasfronten lassen sie die Sonne in die Zimmer. In diesem Haus lebt nicht jeder für sich, sondern alle miteinander – ein tolles und zudem modern umgesetztes Konzept des Zusammenlebens.