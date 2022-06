Cooles Einfamilienhaus mit Stil

Wie clever die Architekten in dieser Villa Räume zu nutzen wissen, zeigt das Beispiel des Regals unter der Treppe: So wird dieser Platz optimal ausgefüllt und bietet einen überraschenden weiteren Stauraum. Zudem sehen wir aus dieser Perspektive auch die Treppe ins Obergeschoss noch einmal aus einem anderen Blickwinkel und können so die Konstruktion aus Holz und Metall genauer betrachten. Ihr wollt auch eine Treppe, die sich perfekt in den Stil eurer Wohnung einpasst? Hilfreiche Tipps dazu findet ihr hier.