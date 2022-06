Ein Traum am Meer: Villa der Extraklasse

Wer von uns hätte nicht gerne ein nettes Häuschen direkt am Strand? Einen Ort der Erholung, an dem man nur ein paar Schritte vom Meer entfernt ist und dieses so jederzeit für einen Spaziergang, ein erfrischendes Bad oder zum Wassersport aufsuchen kann. Das Strandhaus, das wir euch heute vorstellen wollen, wird selbst eure gewagtesten Fantasien übertreffen: Die imposante Villa befindet sich in bester Lage in Tossa de Mar an der spanischen Costa Brava, die felsige Gebirgshügel mit romantischen Stränden verbindet. Direkt in den Hang gebaut, bietet diese Villa einen absolut spektakulären Blick auf die sie umgebende Natur. Und auch ansonsten bewegen wir uns hier in einer absoluten Spitzenklasse, die keine Wünsche offen lässt: Dieses imposante Anwesen namens Casa Lloret wurde entworfen vom Architektur-Studio DOS und verfügt über nicht weniger als 2000 m² mit zahlreichen Wohn- und Schlafzimmern, einem herrlichen Pool und einem spektakulären Außenbereich mit atemberaubenden Blick auf die Bucht und das Meer an der Costa Brava. Habt ihr Lust, dieses Objekt der Extraklasse genauer zu erkunden? Die Bilder des Fotografen Simon Garcia bieten uns hierfür detaillierte Einblicke.