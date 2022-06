Im Rampenlicht: Lampen mit Star-Potential

Das Design dieser außergewöhnliche Tischleuchte ist angelehnt an die Fotoleuchten, die für den professionellen Einsatz von Fotografen und in Studios verwendet werden. Foto besitzt einen flexiblen Lampenkopf und vier verstellbare Blendklappen, wodurch sich die Lampe ausgezeichnet eignet, um bestimmte Bereiche oder Objekte stimmungsvoll in Szene zu setzen. Die Foto-Tischleuchte ist in sechs verschiedenen Farben und auch als Stehleuchte erhältlich.