Vorher-Nachher: Erstaunliche Erweiterung eines Reihenhauses

Heute zeigen wir euch, wie aus einem kleinen und eher simplen Reihenhaus ein geräumiges Zuhause mit ganz neuem Flair entsteht. Neben Renovierungsarbeiten an der Fassade und im Innenbereich gewann das Haus dank eines Anbaus außerdem an Wohnfläche. Unsere fleißigen Experten von PIER Architekten mit Sitz in Den Haag sind auf Renovierungen, Sanierungen und Hausbau spezialisiert. Ihre Kompetenz und ihr vielseitiges Wissen stellten sie mit diesem Hausprojekt einmal mehr unter Beweis. Wir waren jedenfalls entzückt.