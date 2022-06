Top 10 Traumhäuser – Teil 1

Auf Platz 1 unserer Traumhaus-Top10 hat es diese Traumvilla in Südafrika geschafft. Das Aloe Ridge House steht an der Südküste von Kwa Zulu Natal in Südafrika und hat alles, was ein echtes Traumhaus braucht. Schon allein der Ausblick auf die atemberaubende Umgebung ist ein absoluter Traum und wenn der Sonnenuntergang die Farben des Himmels mit denen des afrikanischen Kontinents verschmelzen lässt, bekommt man vor lauter Staunen den Mund nicht mehr zu.