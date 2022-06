Leben in einer Box

Von der Straße aus betrachtet, zeigt sich der Bau ganz anders. Eine reduzierte Siedlungshauskubatur bestimmt das Design und überzeugt mit starker Geradlinigkeit. Die Fassade wurde hier in Weiß gehalten und wird von einer großen Öffnung dominiert, die sich über alle drei Geschosse zieht. Bei der Unterteilung des Gebäudes legte man viel Wert auf Funktionalität und so finden sich im Erdgeschoss der Wohnbereich mit offener Küche und Essbereich, was wir uns im nächsten Bild genauer ansehen.