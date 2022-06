Kleine Schlafzimmer zum Staunen: 7 tolle Ideen

Klobige Kleiderschränke sind in einem kleinen Schlafzimmer völlig fehl am Platz, denn ist das Design ungünstig gewählt, können sie erdrückend wirken und das gesamte Raumbild negativ beeinflussen. Eine gute Alternative ist ein offener Kleiderschrank bzw. ein durchdachtes Regalsystem, in dem sämtliche Kleidung eingeräumt werden kann. Der Vorteil dieses etwas anderen Kleiderschranks: Man ist immer gezwungen Ordnung zu halten und kann schon vom Bett aus überlegen, was man anziehen möchte.