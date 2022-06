Charmantes Häuschen mit elegantem Innenleben

Wir beginnen unseren Rundgang auf der Terrasse und bekommen so schon einmal einen ersten Eindruck von dem harmonischen Zusammenspiel aus traditioneller, verspielter Architektur mit rustikalem Touch und einer modernen, individuellen Interpretation, die zum Beispiel in dem großen Wintergarten deutlich wird. Holz spielt bei der Gestaltung der Fassade eine wichtige Rolle. So heben sich Elemente wie die Fenster- und Türrahmen, die Innenseite der Giebel und die Fachwerkdetails von der hellen Fassade und dem dunklen Dach ab und nehmen gleichzeitig Bezug auf die Umgebung.