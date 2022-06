Einfamilienhaus am Puls der Zeit

Auf der Vorderseite wurde das Einfamilienhaus so gestaltet, dass es sich in Richtung Straße eher geschlossen präsentiert und so keine neugierigen Einblicke von außen zulässt. Die Doppelgarage und eine hohe Mauer mit dahinterliegendem Hof wurden dem Baukörper vorgelagert, um die Privatsphäre der Bewohner zu schützen. Im Obergeschoss lockern hingegen größere Fenster und eine in den Baukörper integrierte Terrasse die Fassade auf. Farb- und Formgebung halten sich dezent zurück und verleihen dem Gebäude einen sehr modernen Look.