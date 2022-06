Gelbes Badezimmer

Die Besitzer entschieden sich für ein zeitloses Design der Badewanne. Ein praktischer Duschvorhang ermöglicht neben dem Badespaß auch eine schnelle Abkühlung am Morgen -ohne Wasserflecken auf dem Boden zu hinterlassen. Die Farbe des Vorhangs ist in einem natürlichen Cremeweiß gehalten, damit der prägnante neonfarbene Anstrich richtig in Szene gesetzt wird. Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit besteht in Badezimmern ein erhöhtes Risiko des Schimmelbefalls. Um dem entgegenzuwirken, sollten die Zonen, die von einer größeren Menge an Spritzwasser betroffen sind, geschützt werden. Zuerst empfiehlt es sich, eine Grundierung auf die Wand aufzutragen und anschließend eine Latexfarbe zu verwenden, die wasserabweisend wirkt.