Charismatisches Zuhause mit Pfiff

Von der Terrasse aus gelangt man in eine Art Wintergarten, in dem man geschützt sitzen und trotzdem den Ausblick genießen kann. Dank Holz und Stein in natürlichen Farben ergibt sich ein spannendes Gesamtbild, das durch den Mix aus modernen Möbeln und einer traditionellen Lampe ergänzt wird. Durch die Tür sieht man die moderne, offene Küche mit Kochinsel.