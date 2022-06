Kreative Ideen für die Tür

Bei dem Wort Glastür sehen wir heute leider häufig noch die dickglasigen, eher unschönen Modelle aus früheren Neubauwohnungen vor uns. Doch die Möglichkeiten und Designvorstellungen haben sich zum Glück geändert und heutzutage können Glastüren durchaus ästhetisch ansprechend gestaltet sein.

Wie das aussehen kann, zeigen unsere Experten von kepka ART. Kunstvolle Designs werden per Hand plastisch in die Glasfläche hinein modelliert. Und auch wir können dabei kreativ werden. Die Farben der Tür können wir nämlich selbst auswählen. Farbtöne, die harmonisch zur bereits bestehenden Einrichtung passen, sind natürlich empfehlenswert. Auch bei der Transparenz der Tür können wir mitentscheiden. Während wir uns im Wohnzimmer beispielsweise durchaus eine Tür mit der höchsten Transparenz vorstellen können, sollte die Badezimmertür doch lieber vollständig undurchsichtig sein. In letzterem Fall würden wir uns dann für die sogenannte Wellness-Variante entscheiden: Hier werden nur Schatten wahrgenommen, wenn sich jemand direkt hinter der Tür befindet und das Design bleibt zugleich so transluzent, dass ein Lichtfluss möglich ist.