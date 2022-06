Lichtdurchfluteter Bungalow für die ganze Familie

Ein Zuhause, das Platz für die ganze Familie bietet und nicht nur Zugang zu einem Garten hat, sondern auch noch mit natürlichen Materialien errichtet wurde, ist der Traum von vielen. Große Fenster an allen Seiten, eine großzügige Wohnfläche und ein offenes Raumkonzept sind Attribute, die man heutzutage bei seinem Traumhaus nicht missen will. Wenn dann noch innen und außen fließend ineinander übergehen, hat das den Vorteil, sowohl gemütliche Abende bei kühlen Temperaturen zu veranstalten als auch ausgedehnte Grill-Feste bei lauem Sommerwetter zu feiern. Ein Haus, das all das hat, stellen wir euch jetzt vor! Verantwortlich für den Bau sind die Experten von Technowood SRL aus Rom.