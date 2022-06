Grün wohnen mit der ganzen Familie

Heute wollen wir euch ein topmodernes Musterhaus vorstellen, das es in sich hat. Das farbenfrohe Energiesparhaus von LUXHAUS steht in Georgensgmünd bei Roth. Dieses fröhliche Zuhause, das wir für euch ausgesucht haben, ist in jeder Hinsicht eine wahre Augenweide. Am besten führt man es sich zu Gemüte, wenn es draußen grau und regnerisch ist. Denn mit seinen expressiven Farben und den lichtdurchfluteten Räumen hebt das Gute-Laune-Haus jede noch so miese Stimmung an. Tretet ein und lasst euch von den wunderschönen Bildern unseres Fotografen von Lopez-Fotodesign auf einen Rundgang mitnehmen.