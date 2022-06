Stylishe Villa mit spannendem Material-Mix

So wie die Außenfassade sich in die umliegende Natur einpasst, so wird Holz als natürliches Element im Interior in Szene gesetzt. An der weißen Innenwand entlang ziehen sich die schwebenden Holzstufen der Treppe, die von der gegenüberliegenden schwarzen Wand akzentuiert werden. Das leichte, offene Konzept wird durch den Einsatz von Glas, das den Blick ins Obergeschoss freigibt, unterstrichen. Das Licht aus dem Obergeschoss kann so eine natürliche Beleuchtung der Treppe bieten, ohne dass zusätzliche Lampen das schlichte Design durchbrechen.