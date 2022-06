Außen Minimalismus, innen maximaler Luxus

Der momentan so angesagte Minimalismus in der Architektur konzentriert sich zwar auf das Wesentliche und reduziert alles Überflüssige weg, aber das heißt noch lange nicht, dass man dabei auf Komfort und Luxus verzichten muss. Ganz im Gegenteil: Gerade die modernen Einfamilienhäuser im kubischen Bauhausstil verbergen im Inneren oft jede Menge cooler Überraschungen - vom traumhaften Panoramablick über die Hightech-Küche bis hin zu lichtdurchfluteten Riesenräumen und der einen oder anderen Spielerei, die man zwar nicht unbedingt braucht, die aber dennoch das Leben ungemein bereichert. Genau so ein Haus ist dieses Projekt, das aus der Feder unserer japanischen Experten von Jo Architecture stammt.