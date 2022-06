Top 5 der Woche: Unzählige Ideen für den Garten

Klarer Tabellenführer waren diese Woche die modernen Gärten und somit belegen die zeitgenössischen Gartenideen zu Recht den ersten Platz. Denn was in den vier Wänden gilt, will auch der Garten: Ab und zu mal etwas frischen Wind. Und den liefern unsere sieben Vorschläge zur modernen Gartengestaltung. Da geht es um Beleuchtung, pflegeleichtes und puristisches Design, geometrische Formen und vieles mehr. Alle Informationen dazu findet ihr im Artikel.