Puristisch wohnen im modernen Bungalow

Das Haus bietet rund 100 qm Wohnfläche mit drei Schlafzimmern. Hier sehen wir den Wohnbereich, der von zwei Seiten mit natürlichem Licht geflutet wird. Links geht es auf die Terrasse und in den Garten, rechts in einen kleinen Innenhof, der großzügige Fensteröffnungen zulässt, ohne dass von außen Einblicke möglich sind. Die Einrichtung hält sich ebenso dezent zurück wie die Fassadengestaltung. Die reduzierte Farbpalette konzentriert sich auf Weiß und helles Grau, die Möbel beschränken sich auf das Nötigste und folgen so dem angesagten Minimalismustrend.