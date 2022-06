Verborgene Paradiese: Geheime Gärten zum Relaxen

Für viele von uns ist der Garten ein besonders wichtiger Teil unseres Zuhauses. Egal, wie groß oder klein er auch sein mag – er ist der perfekte Ort zum Feiern, Grillen, Lachen und Leben, aber genauso ist er unser grüner Rückzugsort, wenn wir einfach mal nichts tun und nichts hören wollen, die Natur und die frische Luft genießen und die leeren Akkus wieder aufladen möchten. Dann lieben wir die Ruhe, die Stille und die Ungestörtheit unseres kleinen Paradieses. Leider ist genau dieser Aspekt eines Gartens aber nicht immer einfach zu erreichen. Gerade in der Stadt ist Ruhe im Garten oft eine Seltenheit. Da verwickelt einen der Nachbar links in ein Gespräch übers Wetter, während rechts gefühlt seit Stunden der Rasenmäher läuft, vom Spielplatz gegenüber Kindergeschrei rüberschallt und der Verkehrslärm für ein konstantes Hintergrundgeräusch sorgt, das ebenso konstant an unseren Nerven sägt. Wohl dem, der jetzt weiß, wie er seinen Garten ein bisschen ruhiger, privater und erholsamer gestalten und von all der Hektik und dem Trubel drum herum abschotten kann. Hier kommen ein paar Beispiele für geheime Gärten und verborgene grüne Oasen mit Paradies-Potential.