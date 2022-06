Einfamilienhaus der Zukunft

Auch im Inneren des Hauses geht es sehr modern weiter. Großzügige, lichtdurchflutete Räume und ein offener Grundriss sorgen für hervorragenden Wohnkomfort.

Zur Grundausstattung in Sachen Technik gehören zum Beispiel SmartHome-Komponenten in den Bereichen Licht, Heizung, Fenster, Audio und Sicherheit. All diese Funktionen lassen sich ganz bequem per App auf dem Smartphone oder dem Tablet steuern. Der Clou: Das System greift außerdem auf Internetdaten zurück, was erhebliche Vorteile bei der Energieeffizienz bringt, denn so wird zum Beispiel die Leistung der Heizung auf die Wettervorhersage angepasst. Somit sind kalte beziehungsweise überheizte Räume Schnee von gestern, was sowohl dem Kontostand als auch der Umwelt und nicht zuletzt dem Komfort der Bewohner zu Gute kommt.