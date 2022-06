Das Weniger-ist-mehr-Haus

Bereits auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass die Bewohner dieses Hauses mit Chichi, Prunk und opulentem Glamour nichts anfangen können. Stattdessen lieben sie es einfach, dezent und puristisch, was sich sowohl in der Form- als auch in der Farbgebung ihres Zuhauses widerspiegelt. Reines Weiß, Glas und Sichtbeton treffen dabei auf schnörkellose Geradlinigkeit und kubische Silhouetten. Eine große Fensterfront sorgt für natürliches Licht im Inneren und schöne Ausblicke auf den Garten, während sich die Seiten eher geschlossen präsentieren und nur kleine Fensteröffnungen aufweisen.