Kunst trifft Funktion: Tische für Ästheten

Tisch oder Skulptur? In diesem Fall beides, denn bei Gonzalo de Salas Kreationen treffen künstlerisches Schaffen und das Bewusstsein für die Funktionalität hochwertiger Möbel aufeinander. Kunst und Funktion gehen also Hand in Hand und unterschiedlichste Materialien gehen unwiderstehliche Verbindungen ein: Die Kombination von Eisen, Glas, Edelstahl, Marmor, Stein, Holz, Beton und Cortenstahl ergibt überraschende, originelle und super coole Möbelstücke, die gleichzeitig echte Dekorationsobjekte sind. Diese Balance zwischen Ästhetik und Funktionalität ist es, welche die Tische von Gonzalo de Salas ausmacht und den Betrachter in ihren Bann zieht.