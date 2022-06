Moderne Treppenbrüstungen

Diese Brüstung ist ein sehr filigrane Möglichkeit, um Funktionalität zu gewährleisten und dennoch die Gestalt nicht zu vernachlässigen. In V-Form werden die einfachen Seile durch eine Öse gefädelt und an der Oberseite der Treppenstufe und der Geschossdecke befestigt. Es ensteht ein einfaches und cooles Design. Besonderer Clou ist, dass die Gestaltung variabel ist: So können die Farben der Seile sich ändern, aber auch gänzlich weggelassen werden oder in einer anderen Kolorierung verwendet werden. Schön ist ebenso, dass die Brüstung ausschließlich die Hälfte der Treppe einnimmt und so das Gefüge aufgelockert und nicht zu sehr eingeschnürt wird.