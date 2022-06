homify 360°: Stadthaus in London

Über den Wohnbereich ist der wild bewachsene Garten zugänglich, der in einer Stadt wie London insbesondere in den Sommermonaten eine private Oase darstellt. Geschützt wird das Grundstück durch die Mauer, die zum einen Privatsphäre verspricht und zum anderen den Lärm der Straße abschirmt. Durch die raumhohen Sprossenfenster scheint viel natürliches Licht in die tieferliegende Etage des Hauses. Der Name Sprossenfenster leitet sich von der Verbindung der einzelnen Scheiben ab, denn die Verbindung oder schmalen Stäbe, die aus Holz oder Metall gefertigt werden, nennt man Sprossen. Im 19. Jahrhundert waren gängige Glasscheibenformate, wie wir sie heute kennen, noch nicht in jeder Größe verfügbar oder die Herstellung viel zu teuer. So behalf man sich, indem man die kleineren Glasflächen zusammenstückelte und sie mit den sogenannten Sprossen verband. Die Gliederung der Fensterflächen entwickelte sich zu einem Gestaltungselement, das besonders im Jugendstil zum Teil sehr aufwendig wurde und bis heute ein wunderschönes Gestaltungselement ist.