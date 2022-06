homify 360°: Wohnhaus in Belgien

Für diesen Artikel nehmen wir euch mit nach Belgien in die flämische Region. Das Haus wurde in Heusden, einer Kleinstadt östlich von Gent verwirklicht. Der Entwurf und die Umsetzung stammen von den jungen belgischen Architekten Graux & Baeyens. Seit 2005 hat sich das Büro etabliert und auf Wohn-Architektur, kommerzielle Projekte und sogar Möbeldesign spezialisiert. Anhand dieses Ideenbuchs könnt ihr einen kleinen Einblick in die Kreativität dieser talentierten Designer bekommen.