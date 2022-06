Unschlagbare Farbkombinationen

Beige und Braun sind Töne, die auch in der Natur perfekt miteinander harmonieren. Man kann sich also sicher sein, dass das in Sachen Einrichtung nicht anders ist. Die beiden Naturnuancen passen so gut zusammen, weil sie sich so ähnlich sind, aber dennoch spannende Kontrastwirkungen zusammen entfalten können. Auf die bewährte Liaison von Beige und Braun kann man blind vertrauen, wenn man Naturtöne und eine natürliche Einrichtung mag, Holz und Leder liebt und mit allzu bunten Farben eher wenig anfangen kann.