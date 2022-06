homify 360°: Yemaya Adventure Club in Mexiko

Santa Maria del Oro und der Club befinden sich in einem Gebiet, das von malerischen Hügeln und spektakulären Vulkanen umgeben ist. Dementsprechend einfach war es, beim Bau des Hotels so viele lokale und natürliche Materialien wie möglich zu verwenden. Doch die Gäste, die hier ihren Urlaub verbringen, kommen nicht nur innerhalb der Clubanlage ständig in Kontakt mit der Umgebung und der Natur, sondern können auch die herrliche Aussicht auf die Lagune und die Hügel von nahezu jedem Punkt auf der Anlage genießen. Und mit seinem breiten Angebot an unterschiedlichen Aktivitäten, die in die unberührte Natur rundherum führen, kombiniert der Yemaya Adventure Club auf perfekte Weise Sport und Ökotourismus miteinander und lädt den Gast dazu ein, ganz entspannt immer in Bewegung zu bleiben und die einzigartige Landschaft zu genießen.