5 Nachher-Fotos einer Dachterrasse, die zur Wohlfühl-Oase wurde

Dachterrassen sind etwas ganz Wunderbares. Jeder träumt davon, ungestört Sonnenbaden zu können, gesellige Sommerabende mit Freunden zu verbringen oder einfach hoch über den Dächern der Stadt ein kleines Gartenparadies zu zaubern. Doch so viele den Traum von einer Dachterrasse hegen, so wenige realisieren ihn tatsächlich. Besonders schade ist es, wenn eine Dachterrasse zwar vorhanden ist, sie jedoch völlig vernachlässigt und vielleicht sogar nur zum Wäschetrocknen genutzt wird. Oft fehlen in solchen Fällen einfach die richtigen Ideen und das notwendige Know-how, den Traum von einer atmosphärischen Dachterrasse wirklich wahr werden zu lassen.

So war es auch bei der Terrasse in Spanien, die wir euch heute präsentieren wollen. Die notwendigen Voraussetzungen für einen wunderschönen Ort unter freiem Himmel waren alle gegeben: viel Platz, ein atemberaubender Ausblick und heller Sandstein als Begrenzung. Die Eigentümer des Hauses wünschten sich eine Terrasse im mediterranen Stil, die genügend Raum bietet für Entspannung, aber auch für ein gemütliches Abendessen mit Freunden und Familie. Und wir würden sagen, dass die Verwandlung den Innenarchitekten von myhomedesign perfekt gelungen ist. Aber seht selbst!