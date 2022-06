Künstlerloft in Barcelona

Auf den Blickwinkel kommt es an! Ein Fotograf sollte sich deshalb nicht nur mit Lichtverhältnissen und Perspektiven auskennen und im richtigen Moment bereit sein, den Auslöser zu drücken, sondern auch einen ausgeprägten Sinn für Ästhetik besitzen. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie ein Künstler wohl wohnt… ? Wir haben die Antwort gefunden! Und zwar in Barcelona – genauer gesagt in dem multikulturellen Szene-Stadtteil Raval, dessen Straßen von Palmen und hübschen Cafés gesäumt sind. Hier hat der spanische Architekt Alex Gasca eine kleine Wohnung renoviert, die sich in einem Gebäude aus dem Jahr 1860 befindet. Klein, aber fein: Die Wohnung misst gerade mal 40 Quadratmeter und besteht aus einem einzigen Raum. Die alten Strukturen wurden mit den Wänden eingerissen und entstanden ist ein luftiges, lichtdurchflutetes Apartment, das zwar auf der einen Seite sehr modern ist, auf der anderen Seite aber den Charme versprüht, den nun mal nur eine Umgebung mit Geschichte haben kann. Hier gibt es keine dunklen Zimmer und keine toten Ecken – im Gegenteil: Das Apartment öffnet sich nicht nur räumlich, sondern auch visuell und die Materialien bringen sich gegenseitig zum Glänzen. Schon auf den ersten Blick spürt man den Zauber, der durch und durch kreativen Umgebung und kann sich gut vorstellen, wie der hier lebende Fotograf in diesen vier Wänden Inspiration findet: