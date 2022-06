Einfamilienhaus im Skandi-Stil

Die Fassade des 152 m² großen Hauses bietet eine moderne Mixtur aus Beton, Holz und weitreichender Verglasung, die den Blick über das Tal ermöglicht. Die Holzeinfassungen an verschiedenen Stellen verleihen dem großen Einfamilienhaus einen nordischen Charakter und fügen es so optimal in seine Umgebung am Waldrand ein.