Von der einfachen Finka zum eleganten Ferienhaus

Auch eine Bibliothek ist in dem modernen Wohnambiente integriert und die hat es in sich. Das riesige Regal in weiß und beige ist schon ein Hingucker für sich. Im gleichen Raum befindet sich die fast schwebende Treppe in weiß, die in die zweite Etage führt, wo sich weiterer Wohnraum befindet. Die einzelnen Stufen ragen aus der Wand und sind nirgends sonst befestigt – ein modernes Einrichtungswunder, das den Raum zu etwas ganz Besonderem macht.