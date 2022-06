10 originelle Dächer

In der spanischen Stadt Becerril de la Sierra, nahe Madrid, finden wir dieses Haus mit einer außergewöhnlichen Dachkonstruktion: Das Dach beginnt auf der einen Seite knapp über dem Boden und läuft steil nach oben. Durch diese enorme Asymmetrie wirkt das Haus größer und breiter. Für die Bedeckung des Daches wurde hochwertiges Naturholz verwendet. Dank des natürlichen Looks des Dachs und der Steinfassade gliedert sich das Haus unauffällig in die Landschaft ein.