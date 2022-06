Top 10 Traumhäuser – Teil 2

Den nächsten Stopp auf unserer Suche nach den schönsten Traumhäusern legen wir in Mexiko ein, genauer gesagt in Punta Mita in der Provinz Navarit. Hier finden wir das Paradies auf Erden – 10 Kilometer unberührten weißen Sandstrand, gesäumt vom azurblauen Wasser des Ozeans und einer tropischen Vegetation in üppigem Grün. Die perfekte Kulisse für ein echtes Traumhaus also. Dementsprechend vereint die Casa Calandrias auch wirklich alles, was ein Traumhaus haben muss – eine sensationelle Lage, unwiderstehlichen Luxus, eine faszinierende Architektur und eine wunderschöne Einrichtung. Und bei all dem steht die Harmonie von Mensch und Natur im Mittelpunkt. Stilvoller und luxuriöser kann man wohl nicht wohnen.