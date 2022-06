Teppiche fürs Kinderzimmer

In Anlehnung an den berühmten Tigerfellteppich in Dinner for One zieht jetzt dieser flauschige Geselle ins Kinderzimmer ein. Aber keine Angst: Sein Kopf ist genauso platt wie der Rest des Körpers, er stellt also keine Stolperfalle dar. Und selbstverständlich ist dieser Tigerteppich nicht aus echtem Fell, sondern aus kuscheligen Kunstfasern.