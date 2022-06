Einfache Tricks, mit denen man seinen Garten umgestalten kann

Wer kein Blumenbeet anlegen möchte, aber trotzdem Farbakzente durch Blumen setzen will, kann seine Pflanzen auch in schönen Blumentöpfen einpflanzen und sie an verschiedenen Stellen des Gartens verteilen. Solisten wie Bäume, Gräser oder Gehölze können eine besondere Wirkung auf die Gartengestaltung ausüben. Als Blickfang auf dem Rasen oder an der Biegung eines Weges können sie zum Hingucker werden. Mit zwei Bäumen kann man einen Durchgang kennzeichnen, mit mehreren schon eine Grundstücksgrenze oder gar eine Allee.