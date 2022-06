Kleines Haus mit großen Ideen

In der ersten Etage des Hauses finden sich die privaten Räume. Das Schlafzimmer wurde zur Straßenseite ausgerichtet. Der Erker, der sich von der Fassade aufgrund seiner dunklen Vertäfelung absetzt, ist im Inneren lediglich durch eine schmale Kante erkennbar, die sich in einem gewissen Abstand rechtwinklig vor den Fenstern anordnet. An das Schlafzimmer schließt ein Balkon an. Das Lichtsystem wurde in dem Ruheraum äußerst schlicht gehalten, sodass der Bereich nicht überladen wirkt.