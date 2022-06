7 traumhafte Ideen für eure Dachwohnung

Schräge Wände, große Fenster mit Blick in den Himmel, freiliegende Holzbalken – Dachwohnungen haben einen ganz besonderen Charme, der zum Wohlfühlen und Kreativwerden einlädt. Aber sie stellen auch eine gewisse Herausforderung an die Einrichtung dar. Wir haben euch heute sieben coole Beispiele von unseren Experten mitgebracht, die euch zeigen, wie ihr eure Dachwohnung gemütlich, stylish und individuell gestalten und ihre Vorzüge perfekt in Szene setzen könnt.